Nicole Suchy ärgerte sich am Montag über den Winterdienst und die auch sonst nicht ausreichende verkehrliche Erschließung von Salbke und Westerhüsen. Von Westerhüsen aus bis zum City Carrè/Magdeburger Hauptbahnhof brauchte sie mehr als 90 Minuten mit dem Auto, was sonst nur rund 20 Minuten dauere. Auslöser sei unter anderen der schlechte Winterdienst gewesen.

Foto: Rainer Schweingel