Wegen Bauarbeiten für die Straßenbahn am August-Bebel-Damm im Stadtteil Rothensee in Magdeburg: Bereits ab 3. März sind neue Verkehrsführungen und der Schienenersatzverkehr für die Linie 10 geplant. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine neue Bauphase der Straßenbahnstrecke auf dem August-Bebel-Damm mit neuen Verkehrsführungen haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Stadtteil Rothensee ab 6. März angekündigt. Bereits am Wochenende zuvor müsse dafür aber vorübergehend der Straßenbahnverkehr unterbrochen werden, heißt es.

Grund sei, dass der August-Bebel-Damm seit 2021 durch die MVB umgestaltet und modernisiert werde, heißt es. Ab 6. März würden Gleise zwischen Scheidebuschstraße und Hohenwarther Straße verlegt, so die MVB. Weiterhin sollen dann Straßenbauarbeiten und die Verlegung verschiedener Versorgungsleitungen geplant sein.

Der Straßenbahnverkehr der Linie 10 soll weiterhin eingleisig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Für den Umbau der notwendigen Bauweichen müsse jedoch am Wochenende vom 3. März, ab 22 Uhr, bis 5. März der Straßenbahnverkehr unterbrochen werden. Dann ende die Linie 10 an der Wendeschleife Zoo und Pettenkoferstraße. Die MVB richtet dafür einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, heißt es in der Mitteilung der Verkehrsbetriebe. Als Ersatz fahre demnach zwischen Zoo und Barleber See die SEV-Linie 40.

Wahrscheinlich mit Beginn der neuen Bauphase, spätestens jedoch Mitte März, gehe auch die barrierefrei ausgebaute Haltestelle Schule Rothensee in Betrieb, heißt es von Seiten der MVB. Dort sei dann ein stufenloses Ein- und Aussteigen in die Straßenbahnen möglich.

Außerdem soll ab 6. März der August-Bebel-Damm wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Die Umleitung über die Saalestraße entfalle dementsprechend.