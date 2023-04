Fahrgäste aufgepasst! Die Deutsche Bahn (DB) will ab Freitag, 14. April, den Bahnhof Magdeburg Eichenweiler in lang andauernden Bauarbeiten umfassend sanieren. Ab diesem Zeitpunkt sollen dann keine Züge ab diesem Bahnhof mehr fahren.

Magdeburg (vs) - In dieser Woche will die Deutsche Bahn (DB) am Haltepunkt Magdeburg-Eichenweiler mit Bauarbeiten beginnen, die bis zum Sommer andauern sollen. Dabei sollen im Wesentlichen der alte Bahnsteig erneuert und die Treppe zur Pettenkoferbrücke in Stand gesetzt werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn hervor.

Demnach sollen ab Freitag, 14. April, keine Züge der S-Bahn Mittelelbe S 1 (Schönebeck-Bad Salzelmen–Magdeburg–Stendal–Wittenberg), des RE 20 (Magdeburg–Stendal–Salzwedel–Uelzen) und der RB 36 (Magdeburg–Oebisfelde–Wolfsburg) in Magdeburg-Eichenweiler halten. Fahrgäste werden dazu angehalten, die innerstädtischen Verkehrsmittel vom und zum Bahnhof Magdeburg-Neustadt zu nutzen.

Bauarbeiten: Modernisierung am Bahnhof Magdeburg-Eichenweiler geplant

Bei der Baumaßnahme sollen die Bahnsteige auf einer Länge von 155 Metern modernisiert werden, heißt es weiter in der Mitteilung. In die Bahnsteigoberfläche werde ein Blindenleitsystem integriert. Erneuert werden soll außerdem die Bahnsteigausstattung mit neuen Wegeleitsystem, Fahrplanvitrinen, Windschutz, Sitzgelegenheiten und Abfallbehältern.

Nach Abschluss der Maßnahme werde der Bahnsteig weiterhin über die Treppe von der Pettenkoferbrücke erreichbar sein. Ein barrierefreier Zugang sei im Zuge der Erneuerung der Pettenkoferbrücke durch die Landeshauptstadt Magdeburg vorgesehen.

Für die Baumaßnahme investieren das Land Sachsen-Anhalt und die Bahn offenbar rund 6 Millionen Euro. Ziel dieses Programms sei es, den Fahrgästen schon am Bahnhof mehr Komfort zu bieten.