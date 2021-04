Ab sofort mehr Corona-Testzentren in der Magdeburger City

Da sich erheblich lange Warteschlangen am einzigen Testzentrum in der Magdeburger City am Tag 1 der Bundes-Notbremse gebildet hatten, wird das Testangebot nun erweitert.

Magdeburg

Die Möglichkeiten, sich in der Innenstadt auf das Coronavirus testen zu lassen, um mit einem tagesaktuellen Test Geschäfte aufsuchen zu können, werden erweitert. Am Sonnabend, Tag 1 der Bundes-Notbremse zur Eindämmung der Pandemie, hatte lediglich ein von Sinn Leffers auf Eigeninitiative eingerichtetes Testzentrum geöffnet. Da für den Einkauf bei einem Inzidenzwert von 100 bis 150 ein negativer Corona-Test vorzuweisen ist, wurde diese Station mit Zugang über die Goldschmiedebrücke teilweise überlaufen. Weil Kunden Wartezeiten von zum Teil über 30 Minuten nicht zugemutet werden sollen, wird auf der Ostseite des Einkaufscenters am Standort der Eisbahn, die während der Weihnachtszeit aufgebaut wird, ein Testzentrum eingerichtet. „Ab Donnerstag kann dieses Testzentrum genutzt werden“, so Centermanagerin Petra Kann auf Nachfrage. Von Montag bis Sonnabend werden die Tests in der Zeit von 9 bis 18 Uhr vorgenommen.

Vorabbuchung im Internet notwendig

„Dazu ist es notwendig, online einen Termin zu buchen. Dies soll verhindern, dass sich größere Gruppen von Wartenden bilden“, wie Petra Kann erklärt. Eine Terminbuchung ist über die Internetseite www.schnelltest-magdeburg.de möglich. Das Center arbeitet dazu mit dem Betreiber zusammen, der unter anderem den Drive-in am Bördepark im Süden der Stadt verantwortet.

Die Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt richtet in Zusammenarbeit mit der Sternapotheke im Bereich der McDonald’s-Filiale am Breiten Weg (nahe der sogenannten Versetzer-Uhr) eine Teststation ein. Diese nimmt laut IG Sprecher Arno Frommhagen heute um 9.30 Uhr die Arbeit auf. Im City Carré wird ein Ladenlokal eingerichtet, damit ab Montag Besucher sich testen lassen können. Für diese Station ist die Apotheke am Hauptbahnhof, einer der Mieter des Einkaufszentrums, verantwortlich.

Netz soll gerspannt werden

„Das Ziel ist, in der Innenstadt ein Netz an Testzentren einzurichten, um mehrere Standorte und Einzugsgebiete bedienen zu können und Wartezeiten zu verkürzen“, so Arno Frommhagen. Weitere Testzentren sollen daher in der kommenden Woche eingerichtet werden: am Breiten Weg an der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof sowie im Bereich vom Hundertwasserhaus/Leiterstraße.

Offen ist derzeit, ob die Öffnungszeiten vom Testzentrum im Iba-Shop (Regierungsstraße 37d) auf den Sonnabend, den klassischen Tag für einen Einkaufsbummel, erweitert werden. Dazu gab es bislang vom Universitätsklinikum keine Rückmeldung.

Händler akzeptieren Arbeitgeber-Test

Übrigens: Die Schnelltests, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ermöglichen, werden von den Händlern anerkannt. „Diese Tests sind dokumentiert und haben 24 Stunden Gültigkeit“, wie Arno Frommhagen verweist.

Das aktuell angewandte Prinzip vom sogenannten Test and meet (testen und einkaufen) beim Einkauf geht auf das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz zurück, das in der vergangenen Woche beschlossen wurde.