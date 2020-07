Schüler fanden den Turmfalken am Straßenrand in Magdeburg. Er war schwach und wird nun wieder aufgepäppelt. Foto: Werner-von-Siemens-Gymnasium

Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Magdeburg haben einen kleinen Unglücks-Vogel auf der Straße gefunden und gerettet.

Magdeburg l Oh Schreck: Da saß er nun, der kleine Turmfalke, mitten auf dem Weg und nicht mehr imstande fortzufliegen. Ein Flügel hing ganz schief. Doch was war passiert?

Am Dienstag fanden Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Magdeburg den Unglücks-Vogel. Der Kleine war wenige Meter von der Schule in der Stendaler Straße entfernt offenbar abgestürzt und konnte sich nicht mehr bewegen, berichtet Biologie-Lehrerin Marie Fersterra. Fünftklässler hätten den Turmfalken am Straßenrand entdeckt und sofort die Lehrer informiert. Die eilten mit einem Karton und Handtuch zum Unglücksort und nahmen den Kleinen auf. „Wir haben ihn in der Schule dann erst einmal in einen Glaskasten gesetzt und überlegt, was nun zu tun war“, so Fersterra.

Tierarzt päppelt Vogel wieder auf

Nach einigen Telefonaten brachten sie den verletzten Vogel schließlich zu Tierarzt Niels Mensing. Und dann hieß es erst einmal: warten auf die Diagnose. Ob sich der Falke tatsächlich das Schlüsselbein gebrochen hatte? Nach ersten Informationen könnte genau das passiert sein.

Doch dann die erleichternde Nachricht: Auf dem Röntgenbild sei kein Bruch zu erkennen, heißt es aus der Praxis. Und: Dem Vogel gehe es gut. Doch warum er so schlapp auf dem Weg saß, ist auch nicht ganz klar. Der Falke werde nun zwei, drei Tage vom Team aufgepäppelt und dann wieder an der Schule ausgewildert.

Genau dort ist er nämlich auch zu Hause. Seit einigen Jahren schon brüten Turmfalken in einer Mauervertiefung an der Schule, berichtet Fersterra. Die Tiere seien deshalb auch in den fünften und sechsten Klassen regelmäßig Thema im Biologie-Unterricht.