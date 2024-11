Was verbinden Sie mit Magdeburg? Elbe, Dom, Heimat, Wandel, ein bestimmtes Gefühl – oder etwas ganz anderes? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!

Magdeburg in drei Worten: Welche beschreiben die Stadt am besten?

Die Volksstimme ruft Sie zur Mitgestaltung auf: Beschreiben Sie Magdeburg in drei Worten!

Magdeburg - Ihre Worte können alles sein: Orte, Emotionen, Eindrücke oder persönliche Geschichten, die Sie mit Magdeburg verbinden. Jede Stimme zählt und trägt dazu bei, die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Stadt sichtbar zu machen. Die Aktion wird zeigen, wie unterschiedlich die Menschen die Stadt sehen und was uns alle dennoch verbindet.

Jetzt mitmachen! Beschreiben Sie Magdeburg in drei Worten

Jetzt sind Sie gefragt: Entscheiden Sie mit, welche drei Begriffe Magdeburg am treffendsten charakterisieren. Ganz einfach und schnell können Sie Ihre Worte hier einreichen. Ihre Einsendungen werden anonym ausgewertet. Am Ende der Aktion präsentieren wir die drei Begriffe mit den meisten Stimmen in einem weiteren Text und zeichnen damit ein gemeinsames Bild unserer Stadt.

Mit dieser Umfrage geben wir Ihnen die Möglichkeit, aktiv an der Wahrnehmung unserer Stadt mitzuwirken. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und sind gespannt auf die Ergebnisse der Aktion!