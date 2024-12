Auch in diesem Jahr dreht die historische Weihnachtsbahn wieder in Magdeburg ihre Runden. Auf Tour geht sie an zwei Adventssonntagen.

Magdeburg - Für alle, die sich auf eine nostalgische Fahrt mit der Weihnachtsstraßenbahn freuen, gibt es gute Nachrichten: Die historische Straßenbahn rollt wieder durch die Adventszeit. Am dritten und am vierten Advent, dem 15. und 22. Dezember 2024, startet der Triebwagen 124 zusammen mit dem Beiwagen 352 zu festlichen Fahrten von der Haltestelle in der Hartstraße in den Herrenkrug und wieder zurück. Die IGNah informierte jetzt über die Einzelheiten.

Die Fahrten beginnen an beiden Tagen um 15, 16.30 und 18 Uhr. Am Zwischenstopp in der Wartehalle des Herrenkrugs wird für die Fahrgäste eine kleine Überraschung bereitet, die für wohltuende Wärme sorgt.

Die Haltestelle Hartstraße hat dabei eine besondere Bedeutung für den Verein IGNah und die Magdeburger Verkehrsbetriebe, berichtet IGNah-Vorsitzender Ralf Kozica. In unmittelbarer Nähe dieser Haltestelle nahm vor 125 Jahren das Zeitalter der elektrischen Straßenbahn in Magdeburg seinen Anfang. Am 17. Juli 1899 wurden auf dem Johanniskirchhof die Weichen für einen modernen Nahverkehr gestellt. Mit der Umstellung auf den Elektrobetrieb anstelle der bislang genutzten Pferde- und Dampfbahnen wurde hier im Prinzip Jahrzehnte vor dem Auto die Verkehrswende vollzogen.

Reise zurück in alte Zeiten

Ralf Kozica sagt: „Heute erscheint uns eine Reise zurück diese Zeit wieder erstrebenswert, weil wir uns vorstellen, dass die Menschen damals friedlich, weniger hektisch und vom Alltag getrieben leben konnten. Ob das wirklich so war? Finden Sie es selbst heraus und steigen Sie ein zu einer romantischen Adventsfahrt zurück in die Anfangszeit der ,Elektrischen‘.“

Der Triebwagen 124 wurde im Jahre 1928 von „Christoph & Unmack“ in Niesky gebaut. Mit 60 Fahrzeugen stellte der Typ einen großen Teil der bis 1945 nach Magdeburg gelieferten Fahrzeuge. Bis ins Jahr 1976 prägten diese Bahnen das Bild des öffentlichen Nahverkehrs in Magdeburg mit. Nach seiner Außerdienststellung war das heute erhaltene Fahrzeug als betriebseigene Fahrbibliothek der Magdeburger Verkehrsbetriebe genutzt worden.

Der Beiwagen 352 wurde schon 1899 gebaut – und zwar als einer der ersten elektrischen Triebwagen für Magdeburg. Im Jahr 1929 wurde er zum Beiwagen umgebaut.

Tickets und Preise

Karten für die besonderen Adventsfahrten sind zum Preis von 12 Euro pro Fahrgast direkt bei den Schaffnern auf den Wagen erhältlich.

Vorbestellung: Wer jedoch sicherstellen möchte, bei einer bestimmten Fahrt dabei zu sein, kann seinen Bestellwunsch per E-Mail an adventsfahrten-ignah@t-online.de senden.

„Bitte geben Sie dabei den gewünschten Tag, die Uhrzeit und die Anzahl der Fahrkarten an. Nach Bestätigung Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit den Zahlungsinformationen“, so die Veranstalter.