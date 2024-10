Ahnenforschung: Was Genealogie kann und wie Unterlagen bei der Aufklärung der eigenen Geschichte helfen können. Fragen an einen Experten.

Magdeburg - Mit zunehmendem Alter denken immer mehr Menschen über ihren Ursprung nach – wo komme ich her, wer waren eigentlich meine Vorfahren. Werner Meister von der Arbeitsgemeinschaft Genealogie im Kultur- und Heimatverein Magdeburg gibt Tipps bei der Spurensuche zu den Altvorderen – von Internet bis Ahnentafel. Karl-Heinz Kaiser sprach für den Lokalanzeiger mit ihm: Was ist, was kann Genealogie?