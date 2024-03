Über neue und aufgehobene Straßenbaustellen in Magdeburg rund um Ostern informierte das Rathaus. Hier klemmt es ab 2. April 2024.

Aktuelle Baustellen in Magdeburg: Hier klemmt der Verkehr

Der neue City-Tunnel am Hauptbahnhof. Für zwei Nächte wird er Anfang April gesperrt, und zwar stadteinwärts.

Magdeburg/vs. - Die Einbahnstraßenregelung in der Julius-Bremer-Straße wird zum 2. April 2024 aufgehoben.

Bereits Geschichte sind die eintägigen Vollsperrungen in der Rothenseer Straße und der Schilfbreite.

Frei ist auch wieder die Ringabfahrt zur B 1 in Richtung Uniplatz und Halberstädter Chaussee in Höhe Fauststraße. Ein kurzer Abschnitt der Braunschweiger Straße ist vom 2. April bis 5. Juli voll gesperrt (Kanalarbeiten zwischen Fichtestraße und Bergstraße); Umleitung in beiden Richtungen über die Halberstädter Straße.

Vom 2. bis 12. April 2024 ist ein kurzer Abschnitt der Ballenstedter Straße voll gesperrt. Hintergrund sind Erschließungsarbeiten für ein neues Wohngebiet zwischen den Straßen An der Klinke und Am Eulengraben. Umleitungen über die Halberstädter Chaussee.

City-Tunnel stadteinwärts zwei Nächte dicht

Der City-Tunnel Ernst-Reuter-Allee wird stadteinwärts in zwei Nächten vom 4. bis 6. April 2024, jeweils von 20 bis 4 Uhr, gesperrt.

Am 2. April 2024 wird die Einbahnstraßenregelung im Baustellenbereich Ernst-Lehmann-Straße geändert. Der Verkehr vom Wittenberger Platz zum Pfälzer Platz kann die Straße passieren. Eine Umleitung für die Gegenrichtung wird über den Universitätsplatz und die Bundestraße 1 geführt. Das Ende der Tiefbauarbeiten ist für den 30. April vorgesehen.