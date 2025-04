Alarm in der Hegelstraße: Feuer im Dachgeschoss. Was bisher bekannt ist

Ein Feuer zerstörte das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße - der Prachtstraße in Magdeburgs Altstadt.

Magdeburg. - In einem Wohnhaus in der Hegelstraße ist es am Dienstagnachmittag, 8. April, zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus neben dem ehemaligen Landesarchiv aus. Wo das Feuer entstand und was die Eigentümer dazu sagen.