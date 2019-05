Weil sich ein Schwarzfahrer am Magdeburger Hauptbahnhof renitent zeigte, wurde er von Bundespolizisten abgeführt. Symbolfoto: Martin Rieß

Erst fuhr der Mann ohne Ticket Zug, dann wollte er eine Streife in Magdeburg attackieren - ein Fall für die Bundespolizei.

Magdeburg (vs) l Ein Zugbegleiter einer Regionalbahn von Staßfurt nach Magdeburg bat am 14. Mai 2019 gegen 20.45 Uhr die Bundespolizei um Hilfe. In der Bahn befand sich ein Fahrgast, der keinen Fahrschein besaß und sich auf der Zugtoilette eingeschlossen hatte. Bei der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg verließ der Betrüger dann schnell die Bahn.

Noch im Personentunnel des Hauptbahnhofes konnte eine Streife der Bundespolizei den Mann stellen. Es handelte sich um einen 47-Jährigen, der sich zunächst kooperativ zeigte. Plötzlich wurde er jedoch unruhig und schlug mit der Faust in Richtung Kopf eines Beamten. Dieser konnte knapp diesem Faustschlag ausweichen.

Dem Angreifer wurden am Boden Handfesseln angelegt und er wurde zur Dienststelle gebracht. Hier wurde bei dem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann eine Atemalkoholwert von 1,66 Promille gemessen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Er wird sich nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Betrugs zum Nachteil der Deutschen Bahn AG verantworten müssen.