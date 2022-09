Altes Dompredigerhaus soll zurückkehren

Am Gouvernementsberg in Magdeburg stand einst das als Dompredigerhaus bekannte Gebäude. Grünen-Stadtrat Olaf Meister sympathisiert mit einem Wiederaufbau.

Magdeburg - Soll das ehemalige Dompredigerhaus am Gouvernementsberg 4 in Magdeburg wieder aufgebaut werden? Grünen-Stadtrat Olaf Meister sympathisiert damit. „Die Wiederherstellung des barocken Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zu den erhaltenen oder wiederhergestellten barocken Nachbarhäusern am Domplatz sowie dem Sterntor wäre interessant und würde der Innenstadt ein kleines bisschen Mehr an Urbanität verleihen. Zugleich erzählt es die Geschichte der Stadt“, erklärt Olaf Meister die Hintergründe seiner Anfrage an die Stadtverwaltung zum Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gebäudes.