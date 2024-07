Die Installation der provisorischen Ampel an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Gübser Weg in Magdeburg verzögert sich auf August. Die Ampel nahe des FCM-Stadions soll Fußgängern und Radfahrern mehr Sicherheit bieten.

Immer noch nicht installiert: Neue Ampel am FCM-Stadion in Magdeburg verzögert sich

Sicherheit an der Avnet-Arena

Für Radfahrer und Fußgänger ist es am Stadion in Magdeburg schwierig, die Fahrbahn zu überqueren. Eine neue Ampel soll Besserung bringen.

Magdeburg - Fahrradfahrer und Fußgänger müssen noch ein wenig geduldig sein: Die provisorische Ampel, die eigentlich bereits im Juli an der Kreuzung von Friedrich-Ebert-Straße und Gübser Weg am Stadion des FCM in Magdeburg installiert werden sollte, verschiebt sich um wenige Wochen.