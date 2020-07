Ein 15-Jähriger wurde in Magdeburg vermutlich angegriffen, weil er eine Jacke der Marke "Thor Steinar" trug. Die Täter konnten flüchten.

Magdeburg (vs) l Am Montagabend sollen in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg zwei maskierte Männer gegen 21.15 Uhr einen 15-jährigen Magdeburger angegriffen haben. Anlass für die Körperverletzung soll die Jacke des 15-Jährigen gewesen sein, berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag. Der 15-Jährige hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs zusammen mit einem Zeugen auf einer Terrasse eines Schnellimbisses in der Großen Diesdorfer Straße auf.

Der junge Mann soll zu diesem Zeitpunkt eine Jacke der in der rechten Szene beliebten Marke "Thor Steinar" getragen haben, berichtete die Polizei. Die zwei Täter, bereits mit Sturmhauben maskiert, sollen den 15-Jährigen auf seine Jacke angesprochen haben. Die beiden maskierten Männer sollen nach Polizeiangaben zu verstehen gegeben haben, dass der junge Mann in diesem Viertel der Stadt nicht willkommen sei.

Einer der maskierten Täter soll sich vor den 15-Jährigen aufgebaut haben, um den Weg zu versperren, der Zweite den jungen Mann mit der Faust von hinten geschlagen haben. In einem günstigen Augenblick habe sich der 15-Jährige aus der Situation befreien können, so die Polizei in der Pressemitteilung. Die beiden Täter flüchteten nach Polizeiangaben unerkannt in Richtung Schellheimerplatz.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1) männlich, etwa 1,90m groß, dunkle Bekleidung, mit camouflage Sturmhaube maskiert

Täter 2) männlich, etwa 1,90m groß, mit schwarzer Sturmhaube maskiert

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.