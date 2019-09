Morgendlicher Einsatz von Polizei und Rettungsdienst am Sonntag in Magdeburg am Petriförder. Foto: Tom Wunderlich

Am Petriförder in Magdeburg ist am Sonntag ein Mann offenbar bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen verletzt worden.

Magdeburg l In Magdeburg ist am Sonntagmorgen, 15. September 2019, niedergestochen worden. Gegen 8 Uhr waren die Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte an den Petriförder gerufen worden. Auf der Elbpromenade soll es zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen gekommen sein. Ein Mann soll dabei ein Stichverletzung im Bereich der Milz erlitten haben. Zahlreiche Poizeikräfte sperrten das betroffene Gelände des Fischmarktes ab und suchten nach der Waffe. Ein Beamter stellte vorsichtshalber mehrere Scheren sicher, die ebenfalls am Tatort gefunden wurden. Auch Zeugen des Geschehens wurden befragt.

Von Tom Wunderlich

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Ermittlungen | Messerstecherei | Magdeburg |