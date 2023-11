Magdeburg/VS - Die für 3,6 Millionen Euro frisch sanierte Brücke am Cracauer Wasserfall ist in der Nacht vom 16. auf den 17. November offenbar demoliert worden. Dabei sei der Bodenbelag der Brücke auf einer Länge von etwa 20 Metern einem Angriff zum Opfer gefallen. Ein Austausch der dortigen Douglasien-Bohlen würde 12.000 Euro kosten.

Das Magdeburger Tiefbauamt habe nun Anzeige gegen unbekannt erstattet, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Diese mutwillige Beschädigung an der Brücke am Cracauer Wehr ist für mich unbegreiflich“, so Jörg Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung.

Die Brücke sei gerade aufwändig saniert worden und diene als wichtige Fuß- und Radverkehrs-Verbindung von und nach Cracau. Die Schadensbeseitigung würde nicht nur Mehrkosten, sondern auch erneute Einschränkungen bedeuten.

Für den Austausch der Douglasien-Bohlen musste die Brücke in der Vergangenheit immer wieder gesperrt werden. Da ein Bohlenaustausch aus zeitlichen und finanziellen Gründen vorerst nicht erfolgen könne, sollen die Bohlen zunächst nur angeschliffen werden, um die Splitter zu entfernen.