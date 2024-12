Nach dem tödlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg kommen erste Informationen über den Täter ans Licht. Dieser wurde festgenommen. Die Beamten gehen von einem Einzeltäter aus. Und offenbar ist er Fan der rechtsextremen AfD.

Der Täter von Magdeburg – Was von Taleb A. bekannt ist

Die Festnahme des Täters vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Es soll sich um einen 50 Jahre alten Mann handeln, der in Bernburg lebt.

Magdeburg/DUR. – Der Täter von Magdeburg ist ein 50 Jahre alter Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt. Taleb A. ist 50 Jahre alt. Er ist laut Medienberichten Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und lebt in Bernburg. Dort fand am Freitagabend bereits ein größerer Polizeieinsatz statt.

Der Mann hat eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Laut Berichten kam er als Gast-Mediziner nach Deutschland und beantragte später erfolgreich Asyl, da er durch seine Abkehr vom Islam in Saudi-Arabien mit dem Tod bedroht sei.

Taleb A. - Social Media-Aktvitäten mit Nähe zur AfD

Laut Sicherheitsbehörden ist er nicht als Islamist bekannt. Folgt man Social-Media-Account, die Taleb A. zugeordnet werden, ist er offenbar das genaue Gegenteil: Vor allem auf X (ehemals Twitter) tritt er demnach als radikaler Islamkritiker auf, der glaubt, Deutschland würde in einer „Geheimoperation“ saudische Ex-Muslime jagen, um ihr Leben zu zerstören.

Der Account suchte regelmäßig die Nähe zur AfD und rechtsextremen Kräften wie Martin Sellner. Er retweetete zudem rechtsextreme Fotomontagen und Videos. Laut „Spiegel“ folgen mehrere bekannte Funktionäre der AfD und ihrer Jugendorganisation „Junge Alternative“ dem Account.

Anschlag von Magdeburg: Täter fährt mit SUV in Weihnachtsmarkt

Taleb A. war am Freitagabend mit einem zuvor gemieteten SUV mitten in die Menschenmenge des Magdeburger Weihnachtsmarktes gefahren. Dort sei er, wie Zeugen berichten, „ohne Rücksicht auf Verluste“ durch die Menge gerast und hatte mehrere Menschen erfasst. Zwei Personen starben, darunter ein Kleinkind. Nach Volksstimme-Informationen wurde der Fahrer gestellt, als versuchte zu wenden.

Mann rast in Weihnachtsmarkt: Webcam zeigt Raser - Polizei nimmt Täter fest (Kamera: Lokalredaktion Magdeburg, Privat)

Nachdem die Polizei einen zunächst unbekannten Gegenstand auf dem Beifahrersitz fand, wurde das Auto zunächst abgeschirmt. In der Nacht gaben die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung. Es handele sich nicht um Sprengstoff.

Das Tatmotiv und die Hintergründe sind laut den Ermittlern noch unklar.