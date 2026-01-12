Heute wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Dabei sagen weitere Opfer als Zeugen aus. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Traumatisierter Zeuge konnte nach Anschlag nicht mehr sprechen

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. werden am 15. Verhandlungstag weitere Opfer als Zeugen aussagen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 werden heute weitere Opfer als Zeugen gehört. Sie schildern, wie sie das Attentat erlebt haben und berichten von teils dramatischen Folgen, unter denen sie heute noch leiden. Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.



15. Verhandlungstag im Überblick

- Sechs betroffene und verletzte Personen als Zeugen

- Traumatisierter Zeuge konnte nicht mehr sprechen

- Frau nach Anschlag in psychologischer Behandlung

- Feuerwehrmann berichtet von Chaos nach dem Anschlag

- Vater sieht niedere Beweggründe bei Attentäter

- 13-jährige Schülerin muss nach Anschlag neu laufen lernen

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

