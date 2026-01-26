Am Dienstag wurde der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Dabei ging es um Posts des Angeklagten im Internet. Der 16. Verhandlungstag im Liveticker zum Nachlesen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wurde am Dienstag fortgesetzt. Am 16. Verhandlungstag beschäftigte sich das Gericht mit Äußerungen des Angeklagten in den Sozialen Medien. Hier gibt es den kompletten Prozesstag im Liveticker zum Nachlesen und die wichtigsten Fakten im Überblick.



16. Verhandlungstag im Überblick

- Übersetzung von Äußerungen des Angeklagten im Internet

- Taleb A. veröffentlichte Fake-Video als Elon Musk

- Polizist berichtet von früherem Hungerstreik des Angeklagten

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage