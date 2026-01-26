Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Gericht beleuchtet Social-Media-Posts und Schuldfähigkeit des Angeklagten

Heute wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Dabei sollen es unter anderem um die Posts des Angeklagten auf der Social-Media-Plattform X gehen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am heute ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 16. Verhandlungstag beschäftigt sich das Gericht mit Äußerungen des Angeklagten in den Sozialen Medien. Am Nachmittag könnte zudem ein Sachverständiger zur Schuldfähigkeit von Taleb A. aussagen.

Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.



16. Verhandlungstag im Überblick

- Sachverständiger sagt möglicherweise zu Schuldfähigkeit aus

- Übersetzung von Äußerungen des Angeklagten im Internet

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage