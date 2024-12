Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist am Freitag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mindestens zwei Tote, darunter ein Kleinkind. Erste Reaktionen zum mutmaßlichen Anschlag.

Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist am Freitag ein Auto in eine Menschenmenge gerast.

Magdeburg. - Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Er sei festgenommen worden. Bei dem Vorfall gab es zahlreiche Verletzte und offenbar mehrere Tote. Der Vorfall löst in der Politik Betroffenheit aus. Erste Reaktionen im Überblick.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Haseloff spricht von „furchtbaren Ereignis“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat mit Entsetzen auf das Geschehen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert. „Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.“

Bundeskanzler Scholz zu Magdeburg: „Meine Gedanken sind bei den Opfern“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat (SPD) auf den mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg reagiert.

„Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger“, schrieb Scholz bei der Plattform X. „Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.“

Aktuelle Lage:

Derzeit ist bekannt, dass ein PKW mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenansammlung auf dem Weihnachtsmarkt gefahren ist.

Die Einsatzkräfte bestätigen folgende Zahlen:

ein Todesopfer // 15 Schwerstverletzte // 37 mittelschwer Verletzte // 16 leicht Verletzte. pic.twitter.com/hhFiHgBx3Y — Ottostadt Magdeburg (@Ottostadt) December 20, 2024

Merz zu mutmaßlichem Anschlag in Magdeburg: Bedrückende Nachrichten

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat mit Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert. „Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus Magdeburg“, schrieb Merz bei X.

„Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern.“

Habeck spricht von furchtbaren Nachrichten aus Magdeburg

Der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, hat bestürzt auf den mutmaßlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert. „Welch furchtbare Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen die Adventszeit in Frieden und Gemeinschaft verbringen wollten“, schrieb Habeck bei X.

„Meine Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die vor Ort alles geben, um zu helfen und die Hintergründe aufzuklären.“

Baerbock: Tiefstes Mitgefühl für Opfer in Magdeburg

Außenministerin Annalena Baerbock hat bestürzt auf den mutmaßlichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert.

„Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen. Mein Dank den Rettungskräften und Helfern“, schrieb die Grünen-Politikerin auf X. Sie sei erschüttert von den Bildern in Magdeburg.

FDP-Chef Scholz schockiert über mutmaßlichen Anschlag in Magdeburg

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bestürzt über den mutmaßlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

„In Magdeburg wurden viele Menschen Opfer eines tödlichen Anschlags“, schrieb Lindner bei X. „Die Bilder haben mich schockiert. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Einsatzkräfte vor Ort.“

SPD-Chef Klingbeil betroffen über mutmaßlichen Anschlag in Magdeburg

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat mit Betroffenheit auf den mutmaßlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert.

„Das ist furchtbar“, schrieb Klingbeil bei X. „Ich denke an die vielen Verletzten, Opfer und ihre Angehörigen. Danke an die Rettungs- und Einsatzkräften vor Ort.“

Linken-Chefin Schwerdtner zu Weihnachtsmarkt Magdeburg: Jetzt Aufklärung nötig

Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat sich schockiert über die Bilder nach dem Anschlag in Magdeburg geäußert. „Mein tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen“, schrieb Schwerdtner auf X.

„Danke an die vielen Helfern, die in dieser schweren Nacht alles geben. Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen. Jetzt braucht es Aufklärung statt Debatten auf Kosten der Opfer.“