Magdeburg - Die Magdeburger Kita Schlupfwinkel wird im Februar 2024 wieder vereint sein. Dann ziehen die übrigen Gruppen vom eigentlichen Standort in der Victor-Jara-Straße in das Ausweichquartier in der Georg-Singer-Straße. Drei Gruppen sind bereits dort eingezogen, weil Teile des Gebäudedaches so marode sind, dass Gefahr drohte.