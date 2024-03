Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Als es um das Thema Sauberkeit und Ordnung in Magdeburg-Nord ging, wurde es dann doch einmal kurz laut bei der Bürgerversammlung für den Stadtteil Neustädter See am 16. März 2024. Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte dazu erstmals an einem Wochenende eingeladen. Angesichts der gut 60 Teilnehmer sei das offenbar eine gute Idee gewesen, die man für die nächsten Termine beibehalten werde, stellte sie fest.