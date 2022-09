anzeige Die größte Ballermann-Party 2023: Malle-Mega-Park-Festival in Magdeburg

Der Ballermann nimmt Kurs auf Magdeburg. Am 15. Juli 2023 steigt erstmals das Malle-Mega-Park-Festival. Mallorca-Stars wie Mia Julia, ISI Glück, Tobee, DJ Robin (LAYLA), der Bierkapitän und viele mehr bringen den Elbauenpark in Magdeburg zum Beben. Also: Safe the Date 15.07.2023 und ab September Tickets im Vorverkauf sichern!