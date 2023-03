anzeige Die Malerfüchse Magdeburg verschenken Wandbild an Kinder

Dass die Malerfüchse in Magdeburg ihren Job lieben und ihre Projekte mit Herzblut vollenden, hat sich in der Landeshauptstadt und darüber hinaus rumgesprochen. Wo die Füchse auftauchen, hinterlassen sie professionelle Handwerkskunst. Deshalb engagierte auch Doreen Krüger, Leiterin einer Frühförderstelle von Kindern in Magdeburg und Schönebeck das Team von Geschäftsführer Robert Schütze.