Ein Tag bei MiDo Care – Tagespflege in Magdeburg Stadtfeld

„Jeder möchte lange leben, aber alt werden will keiner.“ Diese Feststellung wurde schon im 17. Jahrhundert von dem irischen Schriftsteller und Satiriker Jonathan Swift getroffen und trifft unser Empfinden noch heute, wenn wir über das eigene Altern nachdenken. Wie sieht mein Leben dann konkret aus? Werde ich gesund bleiben? Kann ich den Alltag bewältigen oder bin ich auf Hilfe angewiesen?

In jedem Fall ist uns klar, daß sich unser Leben verändern wird. Daß es trotz dieser Veränderung lebenswert bleibt, ist das Ziel, welches das Team der Tagespflege MiDo Care jeden Tag verfolgt. Die beiden Gründerinnen von MiDo Care, Doreen Straube und Michele Binder, haben für ihre Tagespflege im Magdeburger Stadtfeld die passenden großzügigen Räumlichkeiten gefunden. Sie nennen es auch „das größte und gemütlichste Wohnzimmer Magdeburgs.“ Ab 6.30 Uhr wird hier alles für den Tag vorbereitet, gelüftet, geputzt und zurechtgemacht. Heute hat Petra Jänisch diesen Frühdienst übernommen. Um 7.30 Uhr gibt ein kurzes Meeting den Auftakt in den Tag. Alles will besprochen und gut geplant sein bevor die Tagesgäste eintreffen. „Wir besprechen die Routen für unsere Fahrer. Es wird geprüft, welcher Tagesgast kurzfristig abgesagt hat und gleichen ab, wer heute wie lange bleibt.“ Wenn die Planung steht, machen sich die Fahrer in den Kleinbussen auf den Weg. Heute werden 16 Senioren und Pflegebedürftige aus den verschiedenen Stadtteilen Magdeburgs abgeholt.

Gemeinsam Essen ist Lieblingszeit bei MiDo Care in Magdeburg

Neun Uhr ist Frühstückszeit. Bis dahin sind alle eingetroffen, auch die Tagesgäste die allein kommen oder von Verwandten gebracht werden. Siegfried W. wird von seiner Schwägerin gebracht. Karl K. und Cornelia S. wohnen in der Nähe. Sie kommen zu Fuß. Inzwischen wird in der Küche fleißig für den Mittagstisch geschnippelt. Heute kocht Chefin Michele Binder selbst. Chili con Carne und Rote Grütze mit Vanille Soße stehen auf dem Speiseplan. Die Zeit für gemeinsame Mahlzeiten empfinden alle Gäste als Lieblingszeit. Ein Frühstück in entspannter Atmosphäre ist ein guter Start in den Tag.

Tagesstruktur und Abwechslung gehören zum MiDo Care Alltag

Nach dem Frühstück wird für Abwechslung gesorgt. Die Tagesgäste haben heute die Wahl zwischens einem Spaziergang oder etwas Sport. „Aber bitte drinnen“, wünschen sich diejenigen, die sich heute für das sportliche Angebot entschieden haben. Petra Jänisch erfüllt diesen Wunsch gern, dann als „sportliche Seele“ bei MiDo Care hat sie auch dafür das Richtige parat. Frei nach dem Motto – alles kann nichts muss – hat sich ein Tagesgast entschlossen dem sportlichen Treiben heute nur zuzusehen. „Wir machen abwechslungsreiche Angebote und bei allem ist uns wichtig, das sich die Tagesgäste wohl fühlen.“, sagt Doreen Straube. Bis zur Mittagszeit stehen noch etwas Gedächtnistraining und Rommé auf dem Tagesplan. Kurz vor 12.00 Uhr ist es dann Zeit für das Chili con Carne. Es gibt dazu etwas leise Musik, Tischgespräche und auch ein Lob für die Kochkünste der Chefin. Die anschließende Ruhezeit nutzt das Team um alles zu machen, was im Hintergrund notwendig ist: fegen, Bäder reinigen und nicht zu vergessen, der Papierkram, ohne den es auch bei der Tagespflege nicht geht. Nach 14.30 Uhr, zieht ein Duft von frisch gebrühten Kaffee und Kuchen durch das „größte Wohnzimmer Magdeburgs“. Bei Kuchen, Kaffee oder Kakao klingt der Tag für die Gäste bei MiDo Care aus. Ein Tag in Gemeinsamkeit, mit angeregten Gesprächen, vielleicht auch mit neuen Eindrücken und Erfahrungen, ein lebenswerter Tag.

Für das MiDo Care Team heißt das: Mission erfüllt