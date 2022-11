Einbruchschutz vom Fachmann - Das Magdeburger Unternehmen ETS berät und rüstet aus

Die Zahlen sprechen für sich. Das Bundeskriminalamt verzeichnet in den Wintermonaten fast doppelt so viele Einbrüche wie in den Sommermonaten Juli und August. Die zeitiger einbrechende Dunkelheit bietet den Einbrechern den nötigen Schutz. Die Zahlen zeigen aber auch, daß fast die Hälfte aller Einbruchsdelikte nicht bis zum Ende ausgeführt werden und es beim Einbruchsversuch bleibt. Ein gutes Sicherheitskonzept und die passende Sicherheitstechnik erhöhen den Zeitaufwand und können den Einbruchsversuch vereiteln.

ETS setzt auf moderne und bewährte ABUS Sicherheitstechnik

„Eine gute mechanische Grundsicherung von den typischen Schwachstellen, wie den Fenstern und Türen, schützt effektiv in Kombination mit einer Alarmanlage“, so Andreas Stacker, Geschäftsführer der ETS-Elektro-Heizung-Sanitär GmbH aus Magdeburg. Dabei setzt das Unternehmen auf die moderne und bewährte Sicherheitstechnik von ABUS (August Bremicker Söhne KG). Andreas Stacker weiter: „Als Fachpartner beraten wir unsere Kunden zu einer sinnvollen Ausstattung und gewährleisten den fachgerechten Einbau, damit jede Anlage jederzeit einwandfrei funktioniert.“

Mechanischen Einbruchschutz smart ergänzen

Sowohl für das private, als auch für das geschäftliche Umfeld gilt, daß die Anforderung an eine Alarmanlage oder eine moderne Videoüberwachung in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Der Einsatz moderner Funk- und IP-Technologien ist die richtige Antwort auf diese Entwicklung.

Smart-Home-Lösungen, können nicht nur Komfort, sondern auch Sicherheit bieten. So erlauben beispielsweise Smarte Funkalarmanlagen die Programmierung von Abwesenheitsszenarien, das Registrieren unerlaubter Zutritte zum Grundstück oder die Benachrichtigung per Push-Nachricht, um nur einige der möglichen Funktionen zu nennen. Moderne Kameras zur Videoüberwachung sind in der Lage, auch unter schwierigen Lichtbedingungen verwertbare Bilder zu liefern und damit Täter beweiskräftig zu dokumentieren.

Wichtig ist aber bei aller Technologie der richtige Einsatz, die richtige Abstimmung auf die Bedürfnisse und die möglichen Szenarien. Eine Fachberatung ist hier der erste Schritt für mehr Sicherheit.

https://ets-magdeburg.de/leistungen/elektro/alarmanlagen-videoueberwachung