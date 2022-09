Weckerklingeln, im morgendlichen Stau zum Büro, Parkplatz besetzt und wenn jetzt noch der Kaffee zu dünn ist, weiß ich, dieser Tag ist nicht mein Freund. Nichts geht ohne den warmen, kräftigen Muntermacher, frei nach dem Motto: Ein Leben ohne guten Kaffee ist möglich, aber sinnlos.

Was kann also sinnvoller und glücksbringender sein, als eine Garantie für einen perfekten Guten-Morgen-Kaffee? Und wie kommt man zu dieser Kaffee-Glücks-Garantie?

Wer Norman Bahro kennt, ist der Lösung dieses Problems schon einen erheblichen Schritt nähergekommen. Mit seinem Unternehmen Bahro Kaffeemaschinen bietet er hochwertige Kaffeevollautomaten und Siebträgermaschinen namhafter Hersteller an. Mit einer solchen Maschine ausgestattet klappt es auch mit dem guten Kaffee für das ganze Team!

Mitmachen und gewinnen.



Vielleicht habt ihr mit etwas Glück, bald das Glück in der Tasse und eine nagelneue Kaffeemaschine von Bahro in eurer Kaffeeküche stehen. Ihr müßt nur folgendes tun: Sendet einfach ein Bild von eurer kampferprobten, aber altersschwachen Kaffeemaschine an [email protected] und auch gern einen Kommentar zu eurer ganz persönlichen Kaffee-Erfahrung. Unter allen die teilnehmen wird eine hochwertige Kaffeemaschine eines renommierten Schweizer Herstellers verlost. Also los: fotografieren, senden, genießen – Das Leben kann so einfach sein.



Und wer jetzt denkt, daß die gute Bahro-Kaffeemaschine im Büro gut aufgehoben ist, aber mir im Homeoffice leider nicht hilft, der sollte sich einmal im Sortiment umsehen, daß auch für den privaten Genuß jede Menge Möglichkeiten bereithält.



Kaffee gut – alles gut