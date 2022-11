Handwerk: Maler aus Magdeburg erfolgreich auf lokalen Jobmessen

Der schlaue Fuchs sorgt vor. So könnte man die Aktivitäten, des 2006 gegründeten Malerfachbetriebes „Die Malerfüchse“ beschreiben. „In diesem Jahr haben wir uns mit unserem Messestand gleich auf drei Jobmessen vorgestellt“, berichtet Inhaber und Geschäftsführer Robert Schütze. Für einen mittelständischen Handwerksbetrieb ist das durchaus ein Kraftakt. Ein erfolgreicher Messeauftritt will gut vorbereitet sein. Viele Fragen sind schon im Vorfeld zu klären: Was soll wie präsentiert werden? Wie bekommen wir die Interessenten an den Stand? Welche Werbemittel setze ich ein? Wer präsentiert das Unternehmen?

Bei letzterer Frage hat sich Robert Schütze entschlossen, die Auszubildenden des ersten Lehrjahres ganz aktiv in die Arbeit am Messestand einzubeziehen. „Das Ziel unserer Messeaktivitäten ist es, genügend potentielle Auszubildende anzusprechen und für das Malerhandwerk zu begeistern. Da liegt es nahe, daß gerade unsere Azubis aus dem ersten Lehrjahr über ihre noch ganz frischen Erfahrungen berichten.

Sie können sehr authentisch darüber sprechen wie sie selbst zu ihrer Entscheidung gekommen sind und den ganzen Prozeß von der Bewerbung bis zum Ausbildungsvertrag wahrgenommen haben. Und schließlich haben sie ja auch schon erste Erfahrungen gesammelt.



Rocco Dier, Ausbildungsmeister bei den Malerfüchsen, ist auch nach den Messen überzeugt, daß die Präsentation durch die Azubis wesentlich zu den erfolgreichen Messeauftritten beigetragen hat: „Alle waren begeistert bei der Sache und auch stolz das eigene Ausbildungsunternehmen vorstellen zu können.“ Mitmachaktionen am Messestand und ein Kicker-Tisch erleichterten den Einstieg in die Gespräche. Auch die schon bewährte Präsentation der Ausbildungswerkstatt über eine VR-Brille schaffte Aufmerksamkeit und Interesse.

Eine Messe kann Interesse wecken, nützt aber herzlich wenig, wenn darauf kein Plan folgt, wie aus dem Interesse ein Ausbildungsvertrag werden kann. Das Malerunternehmen aus Magdeburg bietet dafür kurze Praktika an, in denen die Schüler sich ausprobieren können. Das ist für beide Seiten, für die potentiellen Azubis und den Ausbildungsbetrieb, gut. Die Lehrwerkstatt des Unternehmens bietet optimale Bedingungen dafür einmal selbst unter professioneller Anleitung den Pinsel zu schwingen, auf einer Leiter zu stehen und einige der vielen verschiedenen Werkstoffe kennenzulernen, mit denen ein Maler arbeitet.

Die Messeauftritte sind ein wichtiger Baustein bei der Gewinnung von zukünftigen Fachkräften. „Wir bieten jedem Azubi eine klare Perspektive. Bisher konnten wir allen, die ihren Ausbildungsabschluß schafften, einen Arbeitsvertrag anbieten. Auch weitere berufliche Perspektiven, wie die Qualifizierung zum Vorarbeiter und Baustellenleiter oder die zum Maler- und Lackiermeister fördern wir bei uns“, so Inhaber Robert Schütze.

Bei aller professioneller Nachwuchsgewinnung ist aber auch zu spüren, daß der junge Mensch, der mit der Ausbildung in einen neuen Lebensabschnitt startet, im Mittelpunkt steht. Mit einem eigenen Ausbildungsmeister kann das Magdeburger Malerunternehmen ganz individuell fördern, unterstützen und Potentiale erkennen.