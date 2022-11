MiDo Care – Ein Team für gute Pflege und Betreuung

Das beste Vorhaben, jede gut geplante Unternehmung kann nur mit einem guten Team erfolgreich sein. Was wie eine Binsenweisheit aus einem Lehrbuch für Personalentwickler klingt, entpuppt sich aber bei der konkreten Umsetzung zu einer großen Herausforderung. Das gilt einmal mehr für Unternehmen wie die Tagespflege MiDo Care, die es sich zur Aufgabe machen Menschen in einem Lebensabschnitt zu begleiten, in denen sie der Hilfe bedürfen. Neben der fachlichen Expertise sind vor allem soziale Kompetenzen gefragt: zuhören können, den anderen in seine Individualität respektieren und zugewandt sein.

Zu einer guten Pflege gehört bei MiDoCare auch eine gute Küche (Foto: MiDoCare)

Ein Team mit Berufung bilden

Für ihre Tagespflegeinrichtung MiDo Care ist es den beiden Gründerinnen, Michele Binder und Doreen Straube gelungen ein Team zu bilden, daß ihre Vorstellungen von einer guten Betreuung und Pflege versteht, teilt und täglich umsetzt.

Michele Binder und Doreen Straube – ein starkes Doppel

Beide Gründerinnen haben als Pflegefachkräfte ähnliche berufliche Erfahrungen gemacht. Nach einer Qualifikation zur Pflegedienst- und Heimleitung haben sie bei einer Weiterbildung festgestellt, dass sie die gleichen Vorstellungen von einer guten Tagespflege haben – die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen. Sie beließen es nicht bei der Feststellung und setzten mit der Gründung der MiDo Care Tagespflege im Stadtfeld Magdeburg ihre Vorstellungen in die Tat um. Seit 2020 ist das Unternehmen an der Großen Diesdorfer Straße erfolgreich aktiv. Neben den Tagesaufgaben der Pflege und Begleitung, der Verwaltung und der Pflegeberatung, ist beiden auch das Arbeiten an und mit dem Team wichtig.

Petra Jänichen – Mitarbeiterin der ersten Stunde

Sie kümmert sich vor allem um das „leibliche Wohl“ und das schließt nicht nur ausgewogene und schmackhafte Mahlzeiten ein, sondern auch ebenso ausgewogene Angebote für Sport und Bewegung. Sie ist seit vielen Jahren im Geräteturnverein Schönebeck aktiv und hat eine Qualifizierung im Bereich Seniorensport. Mit viel Ideenreichtum und Erfahrung schafft sie für die Tagesgäste individuelle Bewegungsangebote, die Spaß machen. Mit ihrem Erfahrungsschatz ist sie auch „Anker“ im Team auf den sich alle verlassen können.

Jenny Dölle – vom Follower zur Mitmacherin

Sie suchte nach einem neuen sinnstiftenden beruflichen Weg und verfolgte die Gründung der MiDo Care Tagespflege bereits vor der Eröffnung über Social Media. Die beiden Geschäftsführerinnen überzeugte Jenny Dölle als Quereinsteigerin in dem Beruf durch ihre freundliche und engagierte Art. Mit einer guten Einarbeitung und internen Qualifizierung ist sie nun Teil des Teams. Entspannungsübungen und Gedächtnistraining sind ihr Metier. Nicht minder wichtig ist ihre scheinbar unerschöpfliche Kreativität, wenn es darum geht, den Tagesgästen mit Dekorationen ein angenehmes Umfeld zu schaffen.

Cindy Rübel – die Furchtlose

Vielleicht wird sie „die Furchtlose“ genannt, weil sie als Ansprechpartnerin für den Fahrdienst für jede noch so verzwickte Verkehrssituation in Magdeburg den richtigen Schleichweg kennt, der am Ende doch noch alle pünktlich ans Ziel bringt. Vielleicht ist es aber auch ihre offene Art und der herzhafte Humor. Mit ihren Erfahrungen aus dem medizinischen Dienst unterstützt sie das Team in der Organisation und den Tagesaufgaben.

Sandra Döring – die Empathische

„Probieren geht über Studieren.“ Das sagt der Volksmund und der hat bekanntlich immer recht. Bei Sandra Döring war es jedenfalls so. Eine Probewoche bei der MiDo Care Tagespflege hat die Entscheidung für einen beruflichen Weg in der Pflege und Betreuung gebracht. Das Team und vor allem die Tagesgäste schätzen ihre sensible und empathische Art. Gespräche erzeugen Gemeinschaft und das ist ein wichtiges Ziel der Arbeit.

Manja Manhardt – Frau für alle Fälle

Sie bereichert das Team durch ihr vielseitiges Fachwissen aus dem Bereich der Intensivpflege, kümmert sich um Qualitätskontrolle und die Dokumentation. Mit Manja Manhardt kam keine Unbekannte ins Team, denn ……. bildete sie zur examinierten Fachkraft aus und da „paßte einfach alles zusammen“, so ………

Das ein gutes Team sich findet und verläßlich zusammenarbeitet, ist keine Selbstverständlichkeit. Michele Binder: „So wie uns die Gemeinschaft für unsere Tagesgäste wichtig ist, ist es sie es auch für uns als Team.“