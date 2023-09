ANZEIGE Riesenparty zum Geburtstag - Flora-Park feierte mit 35.000 Gästen 30-jähriges Jubiläum

Mit rund 79.000 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der Florapark in Magdeburg das drittgrößte Einkaufszentrum in Sachsen-Anhalt und zählt damit auch zu den größten in Deutschland. Ziemlich groß war auch die Geburtstagssause, die jüngst gefeiert wurde. Der Florapark wurde 30 Jahre alt! Lesen Sie mehr über das Jubiläum und die neue Centermanagerin Sylvana Weigelt.