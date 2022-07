anzeige Uneingeschränkt testen im Corona Testzentrum Elbepark und Corona Testzentrum Wolmirstedt

Es ist Sommer und die lang ersehnten Sommerferien beginnen in wenigen Tagen. Doch statt unbeschwert an Sonne, Strand und Urlaub zu denken, ist die Vorfreude vieler Familien in Sachsen-Anhalt gedämpft. Dafür gibt es derzeit mehr als einen Grund. Einer davon sind die steigenden Corona-Zahlen