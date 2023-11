Die Single-Reality-Show "Are You The One?" ist bereits in der fünften Staffel. Mit dabei: die selbstbewusste 24-jährige Bankkauffrau Pia aus Magdeburg. Wie sie zu der Show kam und was sie dabei erlebt hat, erzählt sie hier.

Are you the one

Die Magdeburgerin Pia hat bei der RTL-Verkupplungsshow "Are You The One" (AYTO) mitgemacht.

Magdeburg - Auf RTL Plus läuft aktuell die Single-Verkupplungsshow "Are You The One" (AYTO). Hierbei leben jeweils zehn weibliche und zehn männliche Singles zusammen in einer Villa und müssen ihr "Perfect-Match" finden. In der fünften Staffel ist auch die 24-jährige Bankkauffrau Pia aus Magdeburg mit dabei.