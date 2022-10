Magdeburg (vs) - Noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge von "Hartz und Herzlich" aus Magdeburg stimmt RTL2 die Zuschauer schonmal darauf ein, was sie das Publikum in den nächsten drei Folgen der Armuts-Doku-Reihe erwarten wird. Und gehen mit dem Norden der Hauptstadt Sachsen-Anhalts nicht gerade zimperlich um.

Lesen Sie auch: Dreh in Magdeburg: Alle Infos zu den neue Folgen "Hartz und herzlich"

"Das war mal 'ne schöne Gegend, heute ist hier nichts mehr", lassen die Schnittredakteure einen ihrer Protagonisten in die Kamera sagen.

Weitere Bewohner der Magdeburger Neuen Neustadt halten offenbar bereits ein Urteil für ihre Wohngegend parat: "Komplettes Ghetto", in dem "das Gesetz der Straße" herrsche. Eine Meinung, die nicht alle Anwohner teilen, wie eine Umfrage durch die Volksstimme ergab.

Für RTL2 kommt hier die Bestätigung durch seine Protagonisten allerdings offenbar sehr gelegen: "Alltäglich ist hier der Kampf gegen Armut und Kriminalität", moderiert ein Sprecher den im Netz aufgetauchten Trailer.

Die Fallhöhe zwischen Armut und Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite und Zuversicht und Zähigkeit auf der anderen verspricht jedenfalls hohe Einschaltquoten für den Privatsender, der zur RTL-Gruppe gehört. In der Vergangenheit sorgten Hartz- und Herzlich-Folgen mit Bitterfeld-Wolfen und Rostock aus dem Osten Deutschlands für stabile Quoten.