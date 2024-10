Sternschnuppenregen im Sommer, ein Komet im Vorbeiflug und Polarlichter im Oktober. Am Nachthimmel ist richtig was los. Auch zum Astronomietag am Sonnabend (19. Oktober 2024) in Magdeburg.

Er steht zurzeit ganz oben auf der Wunschliste der Sterngucker: Komet Tsuchinshan-Atlas (C/2023 A3) fliegt an der Erde vorbei und lockt nach Sonnenuntergang Hobbyastronomen und Fotografen (wie hier in Idaho/USA) unters Sternenzelt.

Magdeburg. - Es ist die Nacht der Sternfreunde. Deutschlandweit richten sich am Sonnabend, 19. Oktober 2024, die Blicke der Astro-Fans gen Himmel. Dutzende Vereine, Planetarien und Forschungseinrichtungen laden zum Astronomietag sowie zur Langen Nacht der Astronomie ein.

Auf der langen Liste der Veranstalter (zu finden auf der Homepage der Veranstalter) ist auch die Astronomische Gesellschaft Magdeburg, kurz AGM, zu finden, die schon ab Nachmittag mit einem spannenden Programm für kleine und große Astrofreunde aufwartet. „Wir ziehen das erstmals so groß auf“, sind Marcus Bonitz und seine Mitstreiter vom Verein voller Vorfreude auf das verbindende Ereignis des Jahres 2024.

Besuch lohnt in jedem Fall

Das Programm startet am Sonnabend um 14 Uhr (Ende etwa 23 Uhr) in der Rötgerstraße 8, wobei die AGM-Jugendgruppe sich gerade um die jungen Gäste kümmern und mit anschaulichen Vorträgen zum Sonnensystem und zur Himmelsbeobachtung neugierig machen will auf das faszinierende Universum.

In kleinen Experimenten können Sternfreunde erfahren, wie die Krater in den Mond gekommen sind oder wie das Sonnensystem entstanden ist. Bei schönem Wetter gibt es eine Sonnenbeobachtung.

Zur Beobachtung stehen zwei Teleskope bereit. Die AGM habe in den letzten Monaten ein 14-Zoll-Teleskop restauriert und präsentiert dieses das erste Mal der Öffentlichkeit, verrät Bonitz. Mit diesem Teleskop werde hauptsächlich die Beobachtung von Jupiter und Saturn mit seinen Ringen angeboten.

Eintritt kostenlos, ohne Anmeldung

Aber die Hoffnung liegt natürlich auch darauf, nach Einbruch der Dunkelheit noch einen Blick auf den Kometen Tsuchinshan-Atlas zu erhaschen, der sich gerade in Erdnähe befindet. Laut Wetterprognosen sieht es für den Abend gar nicht so schlecht aus (warme Sachen zur Beobachtung nicht vergessen!).

Volksstimme-Leser Arno Battke hielt am 15. Oktober 2024 Komet Tsuchinshan-Atlas nahe Magdeburg mit der Kamera fest. In Diesdorf positionierte er sich am Feld, um Richtung West-Süd-West schauen zu können. Kurz vor 19.30 Uhr konnte er dann den ersten Blick auf den Kometen mit bloßem Auge erhaschen und fotografierte ihn dann knapp eine dreiviertel Stunde aus verschiedenen Perspektiven mit etwas längerer Belichtung. Foto: Arno Battke

Und sollten doch Wolken den Blick auf Sonne, Supermond, Komet und Co. verhageln, gibt es noch einen Plan B. Ein Besuch lohne sich auch, wenn das Wetter nicht so gut mitspiele, betont Marcus Bonitz. „Wir haben Spannendes über unsere Arbeit und zum Beispiel die Astrofotografie zu berichten“, sagt der Vereinsvize, deren Mitglieder sich auch auf Fragen freuen.

Der Veranstaltungsbesuch ist kostenlos und keine Anmeldung notwendig. „Wir freuen uns über jeden Gast, den wir begrüßen dürfen“, betont Hobbyastronom Marcus Bonitz.

Astronomietag und Lange Nacht der Astronomie

Der Aktionstag noch einmal im Überblick:

In diesem Jahr geht der Astronomietag am 19. Oktober 2024 mit der von der Stiftung Planetarium Berlin und der Astronomischen Gesellschaft organisierten Langen Nacht der Astronomie Hand in Hand. Laut Vereinigung der Sternfreunde nehmen mehrere Vereine, Forschungsinstitute, Planetarien und Sternwarten bundesweit daran teil. Außerdem werfe von 19 bis 21 Uhr ein Livestream im Viertelstundentakt Schlaglichter auf mehrere astronomische Einrichtungen in ganz Deutschland und stelle ihre spannende Arbeit vor. Erreichbar ist dieser kostenlose Livestream für alle Astro-Fans im Internet.

In Magdeburg gibt es dieses Programm bei der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg (AGM), Rötgerstraße 8 (Eintritt frei für alle Besucher):

14 bis circa 17 Uhr: Experimentier- und Mitmachstraße für Kinder und Jugendliche der Young Star Walkers (AGM-Jugendgruppe), Kurzvorträge der Young Star Walkers, Sonnenbeobachtung mit zwei Teleskopen

18 bis 19 Uhr: Vorträge: Einführung in die Astronomie; das erste Teleskop; Orientierung am Nachthimmel

ab 19 /20 Uhr: Beobachtung (Mond, Jupiter, Saturn, Sternenhaufen); Vorstellung Equipment für Astrofotografie; bei schlechtem Wetter Vorträge, Erklärung, Vorstellung der AGM. Ende ist gegen 23 Uhr.