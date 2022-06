Auf der Suche nach dem Weg zum Magdeburger Eulenberg

Magdeburg - Seit mehr als einem Jahr wird in der breiten Öffentlichkeit in Magdeburg trefflich über den Eulenberg diskutiert: Welche Industrie soll sich hier unter welchen Umständen ansiedeln können, ist eine der Fragen, die viele Menschen tief bewegen. Und das, obwohl viele vor wenigen Monaten noch nicht einmal genau wussten, was und wo der Eulenberg ist. Wie denn der Weg zum Eulenberg ist, war somit auch eine Frage, die in den vergangenen Wochen bewegte. Jetzt gab es auch Antworten.