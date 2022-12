Magdeburg (us) - Gegen 15.000 Bewerber hat sich eine junge Frau aus Sachsen-Anhalt durchgesetzt und steht nun mit 19 weiteren im Halbfinale des Miss Germany-Wettbewerbs. Kira Geiss war zuvor als einzige Kandidatin aus dem Ost-Bundesland angetreten. Die Magdeburgerin überzeugt nun offenbar mit ihrem Einsatz für die Jugend.

"Kira möchte jungen Menschen helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und gemeinsam mit ihnen ein besseres Morgen schaffen", heißt es von Seiten der Veranstalter. Dabei ist die junge Frau selbst gerade einmal 20 Jahre alt - und damit nach der 18 Jahre alten Trans-Frau Saskia von Bargen aus Wiefelstede die jüngste im Wettstreit um das Engagement-Krönchen von Miss Germany. Die ältesten Kandidatinnen sind bereits 33 Jahre alt.

Bewertung durch Model-Coach Bruce Darnell

Die gläubige Kira aus Magdeburg ist damit ihrem Ziel, dem Titel der Miss Germany ein großes Stück näher gekommen. "Ich heule! TOP20 here we go!", freut sich die junge Frau auf Instagram.

"Ich kann noch nicht ganz glauben was gerade passiert ist und weiß auch nicht wohin mit all meinen Emotionen.

Aber ich habe vor allem ganz viel Freude in meinem Herzen!" Offenbar ist Geiss von ihrem Erfolg vollkommen überrumpelt und kann den nächsten Schritt ins Finale kaum noch erwarten. "Ich darf im Januar mit 19 krassen Frauen und dem MG Team ins Personality Camp fahren, um dort meine Vision, jungen Menschen eine Stimme zu geben, sie zu fördern und gemeinsam mit ihnen unsere Gesellschaft nachhaltig zu prägen, zu vertiefen. Vorfreude pur!"

Bei der Entscheidung der Jury aus dem Chef-Juror Bruce Darnell, der vor allem aus Heidi Klums Fernsehshow "Germanys Next Topmodel" bekannt ist, und Miss Germany-Expertin Jil Andert wurde offenbar "ein ganzheitliches Bild zur Bewertung herbeigezogen", wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heißt.

Bruce Darnell: "Die Vielfalt der Charaktere hat mich tief beeindruckt", so Darnell über die zwanzig Kandidatinnen des Halbfinales. "Die nun feststehenden 20 Kandidatinnen zeigen diese Vielzahl spannender Persönlichkeiten nur zu gut. Ich freue mich auf das Miss Germany Camp im Janura mit den Top20-Finalistinnen."

Miss Germany: Preisgeld von 25.000 Euro winkt

Der Miss Germany-Wettstreit ist bereits seit 2019 kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern soll eine Auszeichnung für Frauen sein, die Verantwortung übernehmen. Neben dem Titel winkt auch eine Fördersumme von 25.000 Euro.

Das Finale soll es am 4. März 2023 in der Europa-Park Arena in Rust geben.