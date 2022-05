Auf und Ab der Müllgebühren in Magdeburg

Magdeburg - Wer hätte das gedacht: Beim Blick in den Entwurf für eine neue Abfallgebührensatzung in Magdeburg zeigen sich nicht nur einige Preiserhöhungen, sondern auch einige Preissenkungen. Für einige der wichtigsten Leistungen des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs, eines Eigenbetriebs der Landeshauptstadt Magdeburg, ist Preisstabilität angesagt. Falls der Stadtrat dem Vorschlag im Dezember 2021 zustimmt, könnte es in einigen Bereichen auch zu Preissenkungen kommen. Hier ein Überblick.