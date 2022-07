Aufruf an Anwohner zur Beteiligung an Putzaktion in Magdeburg-Neustadt

Neustädter Institutionen rufen anlässlich des „World Clean Up Days“ zum Putzeinsatz in den Straßen des Magdeburger Stadtteils auf. Mit Graffitiaktionen wollen sie die Aufmerksamkeit der Anwohner wecken.

Mit Graffiti auf dem Gehweg wird in Magdeburg-Neustadt auf den "World Clean Up Day" hingewiesen.

Magdeburg - Per „Himmel und Hölle“ zum Mülleimer hüpfen oder durchs Labyrinth zum Papierkorb gelangen – mit witzigen Aktionen werden die Neustädter auf den bevorstehenden „World Clean Up Day“ vorbereitet. Der globale Putztag wird am Sonnabend, 18. September 2021, weltweit durchgeführt und auch die Neue Neustadt soll dadurch wieder etwas sauberer werden. Im Stadtteil gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Müll auf den Straßen.