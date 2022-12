Noch wird bis in die Nacht hinein gewerkelt. Nächste Woche soll das neue japanische Restaurant in Magdeburg-Stadtfeld eröffnen.

Magdeburg - Noch wird gewerkelt im neuen japanischen Restaurant in Stadtfeld, nächste Woche soll es eröffnet werden. Der Inhaber Tran Duc Trung ist in Magdeburg für seine asiatische Küche bekannt. Bereits seit Frühjahr 2017 betreibt er mit seinem vietnamesischen Restaurant "Coba" in der Keplerstraße einen Treffpunkt für Genießer authentischer Küche. Nun bringt er mit einer Berliner Partnerschaft ein neues Restaurant in die Landeshauptstadt.