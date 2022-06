Täglich kümmern sich die beiden mit ihrem Team, um einen strukturierten und abwechslungsreichen Tagesablauf für rund 25 Senioren und Pflegebedürftige. Regelmäßige Ausflüge gehören ebenso in die Planung der MiDoCare Tagespflege, wie das gemeinsame Essen, Sport, Spiele und Körperpflege.

MiDoCare Tagespflege – Ausflug ins Gruson Gewächshaus Magdeburg

Kürzlich besuchte das MiDoCare-Team mit 16 Senioren und Pflegebedürftigen das Gruson Gewächshaus in Magdeburg. Fünf Pflegekräfte und drei Praktikanten begleiteten die unternehmungslustige Truppe. „Das war ein sehr schöner Ausflug“, berichtet Michele Binder. „Wir konnten alle Gewächshäuser und das Aquarium besichtigen. Zwischendurch haben wir hier und da ein paar Ruhepausen eingelegt und unsere mitgebrachten Lunchpakete verzehrt. Zum Abschluss waren wir alle im griechischen Restaurant Troja essen. Für diese Abwechslung vom Alltag bekamen wir von unseren mitgereisten Tagesgästen durchweg ein positives Feedback.“

Ausflug der MiDoCare Tagespflege ins Gruson Gewächshaus Magdeburg. Foto: MiDoCaress

Checkliste für Ausflüge der MiDoCare Tagespflege Magdeburg

Jedem Ausflug geht eine sorgfältige Planung voraus. Michele Binder erklärt den Ablauf: „Wir schauen uns vorher jede Location an und entscheiden nach bestimmten Kriterien, ob ein Ausflug machbar ist oder nicht.“

Gecheckt wird:

Ist das Gelände gut begehbar?

Sind die Wege für einen Rollator und Rollstuhlfahrer geeignet?

Ist die Gangsicherheit für unsere Senioren gewährleistet?

Wo sind die Sanitäreinrichtungen?

Sind die Speisen auf der Speisekarte gut verträglich?

Wie viele Tagesgäste können wir mitnehmen?

Erst wenn alles passt, fragen Michele Binder und Doreen Straube, welche Senioren und Pflegebedürftige Lust auf diesen Ausflug haben. „Dabei achten die Beiden darauf, dass jeder Tagesgast einmal die Möglichkeit hat mitzufahren. Steht die Planung, ist basteln angesagt. Denn das MiDoCare-Team kreiert die Einladungen für seine Ausflüge selbst. So wissen die Senioren und auch die Angehörigen wann, wo, welcher Ausflug stattfindet und was mitzubringen ist.





MiDoCare Tagespflege unterwegs im Ferienpark Plötzky

Doreen Straube erinnert sich gern an die Tagesfahrt in den Ferienpark Plötzky. „Ich kenne den Ferienpark in Plötzky in- und auswendig. Ein Tag im Ferienpark ist wie ein kleiner Urlaub am See. Es gibt dort einen Waldsee, einen Tierpark, eine Pferderanch und jede Menge Kinder auf dem Kinderspielplatz. Nachdem wir das Gelände nochmal nach unseren Kriterien begutachtet haben, stand es fest. Wir fahren mit unseren Senioren in den Ferienpark nach Plötzky.“



Wir hatten alle so viel Spaß an diesem Tag. Unsere Senioren genossen die Zeit, besuchten den Tierpark, ließen am Waldsee die Seele baumeln und beobachteten die Kinder beim Spielen. Im Restaurant am Teich gab es typisch deutsche Gerichte. Das kommt immer gut an. Und einige haben sich ein kühles Bier schmecken lassen. Sofern das nicht explizit ärztlich untersagt ist, spricht aus unserer Sicht absolut nichts dagegen.“ Danach wurden alle Ausflügler nach Hause gebracht.

Senioren und Pflegebedürftige der MiDoCare Tagespflege genießen die Pracht der Lichterwelt Magdeburg. Foto: MiDoCare

Auch in der kalten Jahreszeit, wenn sich Magdeburg von seiner schönsten Seite zeigt, ist die MiDoCare Tagespflege mit den Tagesgästen auf Achse. Die Lichterwelt und der Dom lockten die Senioren und ihre Pflegekräfte in die Innenstadt. „Unser Adventsausflug war eine kleine Herausforderung für uns“, berichtet Michele Binder. „Wir wollten unbedingt einen schwerkranken Tagesgast mitnehmen, der mit Multiple Sklerose im Elektrorollstuhl sitzt.“ Demnach galt es wieder einiges vorab zu checken: Welche Wege können wir gehen? Wo sind die Toiletten? Außerdem sollte der Ausflug für alle schön, aber nicht zu lang sein.“ Da alles passte, konnten der Ausflug zu den Lichterwelten und zum Dom wie geplant stattfinden.

Flanieren & Shoppen: MiDoCare Tagespflege im Flora Park

Das nächste Vergnügen ist schon in Planung. Michele Binder und Doreen Straube wollen mit ihren Senioren zum Shoppen und Flanieren in den Flora Park Magdeburg. Die Voraussetzungen hierfür sind ideal. Alles ist ebenerdig. Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür. Die Toiletten sind barrierefrei und es gibt jede Menge zum Anschauen. Eis essen ist geplant und wer möchte, kann nach Lust und Laune shoppen.