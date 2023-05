Ein buntes Programm bieten die Clubs der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts am Pfingstwochenende. Ab Freitag wird gefeiert. Die Volksstimme hat Ausgeh-Tipps in 12 Clubs zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg am Pfingstwochenende: Das sind die Partys in 12 Clubs

In Magdeburg wird in den Clubs auch am Pfingstwochenende gefeiert.

Magdeburg - Die Clubs in Magdeburg bitten zum Tanz: Auch für das Pfingstwochenende sind zahlreiche Partys geplant. Im Folgenden eine Auswahl. Zu den anderen Freizeittipps für Freitag, den 26. Mai 2023, geht es hier.

Café Treibgut: Eine 80er-90er-Party mit DJ Andy beginnt am Freitag um 19 Uhr im Café Treibgut im Wissenschaftshafen in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Dort beginnt am Sonnabend zur gleichen Zeit ein „House im Hafen“ mit Lukas Buhold. Und für Sonntag ist um 19 Uhr eine Party „Disco Beach - Prinzzclub meets Treibgut“ mit Disco Dice geplant.

Boys’n’Beats: Am Freitag um 23 Uhr beginnt im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, die Havana Club Night. Für Sonnabend sind zur gleichen Zeit die „Pop Popp Beats“ angesagt. Gespielt werden House, R’n’B, 80er und Charts. Am Sonntag ab 23 Uhr heißt es dann: „Gönn dir… Sonntag!“

Prinzzclub: Der Spicy Friday mit DJ Curt Powell aus Braunschweig bietet am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a eine Mischung aus Hip-Hop, Bass, Electronica, Afrobeats und Deutschrap. Urban, Hip-Hop, Latin, Afrobeats und Pop sind am Sonnabend ab 23 Uhr in dem Club mit DJ Trace bei „Saturday Madness“ zu hören.

Festung Mark: Eine „90er & 2000er Party“ mit Mütze Katze und eine After-Show-Party mit DJ Alex sind am Sonnabend in der Festung Mark im Hohepfortewall angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Factory: In der Factory in der Sandbreite 2 steht für Sonnabend, 22 Uhr, eine Party unter dem Titel „Magdeburg leuchtet“ auf dem Plan. „Schwarzlicht-Strahler erwecken deine Neonfarben zum Leben“, heißt es in der Ankündigung.

Buttergasse: „Dance With: Louis Garcia“ ist am Sonnabend in der Buttergasse im Alten Markt 13 angesagt. Beginn ist um 23 Uhr.

Down Town Club: „Black is back“ mit DJ Peppermint steht am Freitag ab 23 Uhr auf dem Programm des Down Town Clubs im Breiten Weg 225. Für Sonnabend ab 23 Uhr steht dann die „Down Town Club Night“ mit DJ Toni Winter.

Ellen Noir: Am Sonnabend findet ab 22 Uhr ein Super Rave mit Old-School-House, Trance und Techno der 90er im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 statt. Mit dabei sind DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard.

Insel der Jugend: In der Maybachstraße beginnt das zweitägige „Herz auf hoher See-Festival 2023“ am Sonnabend um 23 Uhr auf der Insel der Jugend. An den Reglern stehen Pølaroit, Blokk, Mira Vana, Berndt Bechstein, Braunaard, Bebetta, Moto, Christian Bradel, Dan Cero und Charlz Beth.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag beginnt um Mitternacht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 das Event „Never Stop“. Auf dem ersten Floor treten CC.Fierce, Bunsen und Pernox auf, während auf dem zweiten Floor Monokel T. und Larook für die Musik sorgen.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.