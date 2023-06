Magdeburg - Ein Konzert mit der Magdeburgischen Philharmonie, die Ökosozialen Hochschultage, ein plattdeutsches Lesefest, Tango, ein Gespräch über die Junge Gemeinde in der DDR sowie Wissen übers Training mit Wasserflaschen und die elbischen Sprachen - dies sind Ideen aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender für Dienstag, den 27. Juni 2023, die die Volksstimme hier zusammengestellt hat. Zu den Ideen für Montag, den 26. Juni 2023, geht es hier.

Wunschkonzert mit der Magdeburgischen Philharmonie im Opernhaus

Die Magdeburgische Philharmonie gibt am Dienstag um 19.30 Uhr unter Leitung von Anna Skryleva ein Wunschkonzert im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9. Mehr als 400 Menschen hatten per Stimmzettel oder online ihre Favoriten aus je drei Vorschlägen aus den sechs Kategorien Ouvertüre, Romantik, Ballettmusik, 20. Jahrhundert, Gegenwart und Musical ausgewählt.

So kommt es, dass Gerald Barrys „What the Webb Telescope Sees“ neben Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre zum „Titus“ erklingen wird. Auch in der Kategorie „Ballettmusik“ entschied sich das Publikum für ein Werk von Mozart – und zwar für „Idomeneo“. In der Kategorie „Romantik“ steht „Eine romantische Suite“ von Max Reger und in der Kategorie „20. Jahrhundert“ von Igor Strawinskys „Scherzo fantastique“ auf dem Programm. Gerald Barry konnte sich in der Kategorie „Gegenwart“ mit seinem Stück „What the Webb Telescope Sees“ durchsetzen. „A Million Dreams“ aus „The Greatest Showman“ machte bei den Musicals das Rennen. Die Sängerinnen Ulrike Baumbach und Jeanett Neumeister aus dem Opernchor singen dieses Stück.

Ökosoziale Hochschultage in Magdeburg

„Wir sind nachhaltig“ ist die letzte Woche der Ökosozialen Hochschultage in Magdeburg überschrieben. Hier Termine für den Dienstag.

Seen und Talsperren in Zeiten des Klimawandels, Vortrag am Dienstag von 18 bis 20 Uhr im Hörsaal 1 im Gebäude 26 auf dem Campus der Uni: Es um aktuelle und zukünftige Auswirkungen des Klimawandels und die notwendige Klimaanpassung. Referent ist Karsten Rinke vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg.

Austauschtreffen von Greenpeace für Interessierte und ein Pub Quiz am Dienstag ab 19 Uhr in der Unitheke im Universitätsplatz 1.

Plattdeutsches Lesefest im Magdeburger Moritzhof

Plattsnacker? Sind das nicht die Bremer und Hamburger? Und doch hat Platt sehr viel mit Sachsen-Anhalt zu tun. Denn Plattdeutsch – oder besser gesagt Niederdeutsch – wurde in ganz Sachsen-Anhalt gesprochen und ist auch heute als Regionalsprache in verschiedenen Gebieten zu hören.

Um die Sprache kümmern sich die Arbeitsstelle Niederdeutsch an der Otto-von-Guericke-Universität und der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt. Auf ihre Einladung hin findet am Dienstag ab 14 Uhr im Moritzhof das diesjährige „Plattdeutsche Landeslesefest“ statt. Schülerinnen und Schüler feiern dabei mit Geschichten, Gesang und Sketche das Niederdeutsche auf der Bühne. Musik gibt es von ehemaligen Mitgliedern des Kinder- und Jugendchores Magdeburg am Hegel-Gymnasium.

Musikalische Lesung mit Sylvie Schenk und Heribert Leuchter im Literaturhaus

Musikalische Lesung: Im Rahmen der „Franko.folie!“ sind am Dienstag Sylvie Schenk und Heribert Leuchter bei einer musikalischen Lesung im Literaturhaus Magdeburg, Thiemstraße 7, zu erleben. In ihrem Roman „Maman“ (franz. Mutter) erzählt Schenk ab 19 Uhr über eine Annäherung an ihre Mutter und eine schmerzhafte Abrechnung.

Mit poetischer Präzision spüre die Schriftstellerin den Fragen nach, die die eigene Familiengeschichte offenlässt, heißt es in einer Ankündigung.

Tango am Gesellschaftshaus

Tango: Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird auf der Terrasse des Gesellschaftshauses am Dienstag ab 18 Uhr Tango getanzt. Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer des Gesellschaftshauses statt.

Die Veranstaltung ist offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ geben in einem kurzen Workshop im Blauen Salon gern Hinweise und Anregungen sowie eine erste grundlegende Einführung in die Tangoschritte.

„Der 17. Juni '53 und die Junge Gemeinde“ als Thema in der Evangelischen Erwachsenenbildung

Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt am Dienstag um 19 Uhr unter dem Titel „Der 17. Juni '53 und die Junge Gemeinde“ zu einem Salongespräch in die Bürgelstraße 1.

Die Suche nach einem Ort ohne Eltern, ein Treffpunkt und eine Party - all das haben Jugendliche zu allen Zeiten gesucht, auch in der DDR. Die „Junge Gemeinde“ (JG) der Kirchen bot ihnen geistigen Freiraum. Gemäß den Vorstellungen der SED sollten jedoch alle Jugendlichen der „Freien Deutschen Jugend“ beitreten. Wenn sich Jugendliche kirchlich engagierten, bestand die Gefahr, dass die „Kampfreserve der Partei“ bröckeln könnte. Einzelne Jugendpfarrer wurden verhaftet, und die Junge Gemeinde wurde überwacht. Wer dennoch zur JG hielt, musste mit Konsequenzen rechnen.

Roswitha Hinz erging es genauso - sie wurde wie viele andere mitten im Abitur von der Oberschule verwiesen. Dennoch fand sie ihren Weg und konnte schließlich studieren. An diesem Abend wird sie davon berichten. Der Historiker Wolfram von Scheliha wird einen Überblick über die Ereignisse geben.

Digitales Wissen aus der Volkshochschule Magdeburg

Als Alternative zum Präsenzunterricht hat die Volkshochschule Magdeburg den digitalen Dienstag eingerichtet. Bequem vom heimischen Rechner aus können via Internet diesen Dienstag in diesem Rahmen zwei Veranstaltungen besucht werden.

Um 17.30 Uhr beginnt ist ein „Funktionelles Training mit Wasserflaschen“ Thema. Die Teilnehmer sollten neben Getränken auch zwei Wasserflaschen bereithalten. Dozentin ist Janka Daubner. Infos und Anmeldungen über die Seite der Volkshochschule Magdeburg.

Für 18 Uhr ist dann eine Veranstaltung unter dem Titel „Tengwar - Die elbische Schrift“ geplant. Infos und Anmeldungen über die Seite der Volkshochschule Magdeburg.

Andre Müller erläutert nicht allein Wörter auf den Elbensprachen Sindarin und Quenya zu lesen, sondern auch, wie man deutsche Wörter und Sätze mit elbischen Buchstaben – den „Tengwar“ - schreiben kann. „Ideal für geheime Botschaften oder einfach der Ästhetik wegen“, so die Einladung. Geschaffen wurden die elbischen Sprachen von J.R.R. Tolkien für seine auch verfilmte Reihe „Der Herr der Ringe“.