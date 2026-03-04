31-Jähriger verhaftet Nach Ausschreitungen im Spiel FCM gegen Dresden: Polizei nimmt Magdeburger fest
Die Polizei vermeldet eine zweite Festnahme nach den Fan-Krawallen beim Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Das ist aktuell bekannt.
Aktualisiert: 04.03.2026, 20:09
Magdeburg. Ende Januar hatte es die erste Festnahme gegeben, nun ist der Polizei im Zusammenhang mit den gewaltsamen Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden eine weitere Festnahme gelungen.