Aussteiger und Aufsteiger: OB-Kandidatenkür der Magdeburger CDU

Im Ausscheiden von Lutz Trümper aus dem Amt wittert die CDU ihre Chance auf einen seit der Wende nicht dagewesenen Machtwechsel an der Rathausspitze in Magdeburg.

Magdeburg - „Ich weiß, das wird nicht leicht“, sagt Tobias Krull nach seiner Kür zum CDU-Kandidaten für die Magdeburger Oberbürgermeister-Wahl 2022 am Freitagabend im Michel-Hotel am Hansapark. Bei Landtagswahlen hat der 44-Jährige zweimal ein Direktmandat in Magdeburg gewonnen, zuletzt im Juni. Den Kampf um das seit drei Jahrzehnten sozialdemokratisch besetzte Amt an der Spitze der Landeshauptstadt erachtet Krull als noch schwerer. Willi Polte und Lutz Trümper hinterlassen große Spuren.