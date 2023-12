Bis 26. Januar thematisiert die Arbeitsagentur in einer Ausstellung in Magdeburg den Wandel in der Berufswelt. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung in Magdeburg: So könnten wir künftig arbeiten

Die Zukunft der Arbeit ist in einer Ausstellung in Magdeburg derzeit Thema.

Magdeburg - Wie die Menschen in 20 oder 50 Jahren genau arbeiten werden, kann mit Bestimmtheit heute niemand sagen. Doch es gibt Ideen, wie sich die Arbeitswelt ändern wird. In einer Wanderausstellung zeigt die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord unter dem Titel „Arbeit im Wandel - Meine Zukunft. Mein Beruf.“ derzeit, wohin die Reise in den verschiedensten Bereichen gehen könnte. Geboten wird zum Beispiel mit Virtual-Reality-Brillen und einem Jump-and-Run-Spiel eine informative und interaktive Reise in die Zukunft der Arbeit. Eine zentrale Entwicklung ist die zunehmende Unabhängigkeit von Ort und Zeit durch die Arbeit in agilen Projektteams. Künstliche Intelligenz und digitale Technik könnten dabei viele Aufgaben übernehmen, während bestehende Berufe transformiert und neue Berufsbilder geschaffen werden.

Inspiration für die Suche nach dem richtigen Beruf heute

Die Ausstellung soll dazu anregen, sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der kommenden Jahre auseinanderzusetzen und zeigen, wie sich Interessierte auf diese Veränderungen vorbereiten können. In erster Linie richtet sich das Angebot dabei an junge Menschen, die noch in der Schule sind oder im Zuge von Ausbildung und Studium eine berufliche Orientierung bieten. Aber auch für jene, die im Zuge von Weiterbildung oder beruflicher Neuorientierung Anregungen suchen, werden Impulse geboten. Denn mit dem Blick auf Berufsbilder, die es heute zum Beispiel im Urban Gardening – der landwirtschaftlichen Produktion in der Stadt – als Experte für Wartung und Reparatur von Solaranlagen oder in der Robotik noch gar nicht gibt, möchten die Berufsberater Hinweise darauf geben, in welchen beruflichen Tätigkeiten schon heute Grundlagen für eben diese Berufe der Zukunft gelegt werden.

Zudem wird intelligente Technik zukünftig verstärkt Routineaufgaben übernehmen. Damit verändern sich viele Jobs, wenn sie nicht sogar völlig wegfallen. Menschen, die diese Arbeit bislang ausführen, sollten sich aus dem Grund überlegen, welche anderen Fähigkeiten sie ausbauen können. Es geht vor diesem Hintergrund in der Ausstellung auch darum, wie bestehende Aufgabenfelder durch den Einsatz von Robotik und künstlicher Intelligenz im Wandel begriffen sind.

So prognostizieren die Experten für Arbeit und Ausbildung, dass sich die Arbeit in der Pflege zum Beispiel durch den Einsatz von Exoskeletten als Hilfe zum Heben von Patienten deutlich verändern wird und wie so auch andere Aufgaben zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen in den Fokus rücken können, die heute noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Gerade der Bereich der Pflege ist auch eines der Berufsfelder, an dem in der Ausstellung deutlich gemacht wird: Schon immer hat sich die Arbeitswelt verändert. Aufgaben, Technologien und Qualifikationen, die heute als selbstverständlich angesehen werden, waren vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar.

Spielerische Szenarien in der Magdeburger Arbeitsagentur

In der Ausstellung können die Besucher beispielsweise im Karriere-Arcade-Game Katerina und Lucas durch ihre Berufs- und Lebenswege steuern und sehen, wie getroffene Entscheidungen ihre Karrieren beeinflussen. Im interaktiven Spiegel erfahren Interessierte, wie gut ihre Fähigkeiten für die zukünftige Arbeit positioniert sind. Durch das Steuern der Abläufe in einem Solarfarm-Modell mit den Augen wird die Bedeutung erneuerbarer Energien in der zukünftigen Arbeitswelt verdeutlicht. Und an der Berufswandel-Uhr erleben Besucher den Wandel verschiedener Berufe über viele Jahrzehnte hinweg.

Neben reinen Berufsbildern werden in der Ausstellung aber auch grundsätzliche Veränderungen angesprochen. Fachwissen ist und bleibt beispielsweise weiterhin wichtig, reicht in der Arbeitswelt aber meist nicht mehr aus. Wichtiger werden vor allem so genannte Soft Skills – also die Fähigkeit, sich in neue Themen einzuarbeiten, sein Wissen verständlich zu erklären und im Team zu arbeiten.

Öffnungszeiten und virtuelle Variante

Web:Eine virtuelle Variante ist unter online verfügbar.

Arbeit im Wandel – Meine Zukunft. Mein Beruf. läuft bis zum 26. Januar im Erdgeschoss der in Magdeburg ansässigen Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord in der Hohepfortestraße 37. Besichtigt werden kann die Ausstellung Montag bis Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und donnerstags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr.

Für Einzelpersonen ist der Zugang ohne Voranmeldung möglich. Besuchergruppen werden gebeten, sich telefonisch unter 0391/2572019 frühzeitig anzumelden.