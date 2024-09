In der Reihe „Kunst im Funkhaus“ hat das MDR-Landesfunkhaus in den kommenden Wochen wieder den Verein Herbstsalon zu Gast. Im 18. Jahr seiner Ausstellungsreihe präsentiert der Magdeburger Verein eine künstlerische Begegnung zwischen Klaus Cenkier und Claudia Buttignol.

Magdeburg/mi. - Die 18. Ausstellung des Kunstvereins Herbstsalon im Elbfoyer des MDR-Landesfunkhauses zeigt unter dem Motto „Heimat – eine Suche“ die künstlerische Begegnung zwischen der italienischen Malerin Claudia Buttignol aus Conegliano (Italien) und dem Bildhauer und Metallgestalter Klaus Cenkier aus Ziesar. Die Schau ist ein Projekt in Kooperation mit der Vereinigung deutsch-italischer Kulturgesellschaften (VDIG).

Der Kunstverein rund um den Vorsitzenden Lothar Günther lernte Claudia Buttignol 2018 in Sacile (Italien) kennen. Ihre Werke seien von ganz besonderer Poesie und Zartheit.

Künstler sind experimentierfreudig

„Sie hat Literaturwissenschaften studiert, und so zitiert sie oft Literarisches, wie – ganz aktuell – ihre Auseinandersetzung mit Franz Kafka“, berichten die Kunstfreunde. Sehr viele ihrer Arbeiten sind in Weiß gehalten und haben eine ätherische Anmutung. Vieles lässt sie in der Schwebe. Doch es gibt ebenso Kraftvolles in ihrer Malerei, das sich der Bewältigung von Vergangenem widmet und dabei durchaus provoziert.

Claudia Buttignol biete keine leichte Kost. Sie verarbeite sehr gern Vorhandenes, recycelt, widmet Materialien um. Zum Thema „Heimat“ hat sie einen Zyklus geschaffen, den sie bereits in einer Ausstellung in Italien zeigen konnte.

In der Ausstellung im MDR-Landesfunkhaus werden auch vornehmlich aus Stoff gewirkte Arbeiten der italienischen Künstlerin Claudia Buttignol gezeigt. Foto: Uli Lücke

Im Kontrast stehen die Arbeiten von Klaus Cenkier. Der Bildhauer und Bildgießer beherrscht sein Handwerk, ist dem Material verbunden. In einer alten Stallanlage in Ziesar hat er sich eine eigene Gießerei eingerichtet, in der er seine sowohl kraftvollen als auch feingliedrigen Objekte in Metall entwirft und fertigt. Er sei ein Tüftler, begegnet dem Material experimentierfreudig und betrachtet es als Herausforderung.

Gegensätzliche Materialien ziehen sich an

Klaus Cenkier hat an zahlreichen Symposien teilgenommen und wurde vielfach geehrt. Unter anderem verlieh ihm die Otto-von-Guericke-Universität den Titel „Ehrengießer“.

Die gegensätzlichen Materialien, mit denen Klaus Cenkier und Claudia Buttignol ihre Positionen zum Thema „Heimat“ zeigen, erzeugen Spannung und regen zum Nach- und Weiterdenken an, heißt es in der Einladung zur Ausstellung.

Der Kunstverein freut sich, Werke beider Künstler im Landesfunkhaus zeigen zu können. Kuratiert wurde die Ausstellung vom bildenden Künstler Oliver Scharfbier.

Zur Vernissage am Sonnabend, 28. September, 14.30 Uhr sind alle Interessierten eingeladen.

Die Ausstellungsreihe „Herbstsalon“ gibt es bereits seit 2007 in Magdeburg. Bis 2011 fand die Ausstellung unter dem Dach des Verbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt (BBK) statt. Seit der Gründung des Vereins 2012 haben es sich die Mitglieder zur Aufgabe gemacht, Kunst und Kultur zu fördern.

Die Ausstellung im Elbfoyer des Landesfunkhauses ist bis zum 4. November zu sehen. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.