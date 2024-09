Am Sonntag, 15. September, findet in der Stadtfelder Schlossküche eine Sonderausstellung von Anne Facius statt. Die Graskünstlerin stellt Werke aus 30 Jahren Arbeit vor.

Ausstellung in Magdeburg

Anne Facius (r.) ist Graskünstlerin. Bei der Organisation ihrer Ausstellung am Sonntag bekam sie Hilfe von Enkelin Finja. Mit ihren Werken begeistert die 80-Jährige mittlerweile ihre ganze Familie.

Magdeburg. „Viele Leute glauben immer, dass ich meine Mäntel und Hüte aus echtem Pelz herstellen würde“, erzählt Anne Facius. Umso größer sei dann die Überraschung, wenn Interessierte hören, dass ihre Mode aus Gras hergestellt wird. Die Wahl-Magdeburgerin ist Naturkünstlerin und hat sich vor 30 Jahren auf die Arbeit mit Gras spezialisiert.

Grasweberin Anne Facius entwickelte ihre Kunst in Mode

Am Anfang stellte sie aus selbst gesammelten exotischen und heimischen Gräsern Bilder und Wandteppiche her. Vor einigen Jahren begann sie, ihren Fokus auf die Mode zu legen. „Ich habe angefangen , zarte Gräser zu Kappen, Kragen und Mäntel zu verarbeiten“, erklärt Anne Facius. 2015 stellte sie auf der Bundesgartenschau in Premnitz erstmals ihre Mode einem größeren Publikum vor.

Als Teilnehmerin am Programm „Studieren ab 50“ an der Otto-von-Guericke-Universität lernte Anne Facius viele kulturinteressierte Menschen kennen. „Mit diesen habe ich angefangen, Gras-Modenschauen zu veranstalten“, sagt sie. Im Zuge dessen stellte sie bei der Magdeburger Modeveranstaltung „Otto macht Mode“ bereits vor einigen Jahren ihre Arbeiten aus Gras vor. Auch auf Landes- oder Bundesgartenschauen ist sie immer wieder mit ihren Werken zu finden.

Mittlerweile habe sie sich auf Gräserblüten spezialisiert und will nun versuchen, Mode für jüngere Generationen herzustellen. Einen großen Fan hat sie in Enkelin Finja gefunden: „Ich freue mich immer über jede neue Arbeit von Oma“, sagt sie.

Sonderausstellung zum 80. Geburtstag

Am heutigen Samstag wird Anne Facius 80 Jahre alt. Dass sie auch in hohem Alter noch so fit ist, verdankt sie auch den Gräsern: „Das ganze Sammeln, die Arbeit und Kreativität dahinter geben mir Kraft“, erzählt sie.

Anlässlich ihres Geburtstages veranstaltet sie am morgigen Sonntag, 15. September, in der Stadtfelder Schlossküche von 14 bis 17 Uhr eine Sonderausstellung. Besucher können dort ihre Werke der vergangenen drei Jahrzehnte bewundern und mit ihr ins Gespräch kommen. Des Weiteren sind am Sonntag auch die derzeitige Ausstellung von Künstler Peter Adler und der malerische Garten geöffnet.