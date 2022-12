Uber in Magdeburg: Gibt es bald die Taxialternative in der Landeshauptstadt?

Wer morgens am Wochenende eine Mitfahrgelegenheit in Magdeburg ergattern möchte, der muss am Ende oft laufen. Eine Alternative zum Taxi wäre da Uber. Die Stadt Magdeburg spricht von der "Kannibalisierung des öffentlichen Nahverkehrs".

Magdeburg - Erst ein paar Tage ist es her, da wollte der Redakteur von diesem Beitrag um vier Uhr vom Magdeburger Hasselbachplatz in Richtung Stadtfeld-Ost gefahren werden. An dem beliebten Ort war kein Taxi weit und breit zu sehen. Die Taxihotline nahm keine Anrufe entgegen, beziehungsweise nur eine mehr oder weniger freundliche elektonische AB-Ansage war zu hören. Eine vertretbare ÖPNV-Verbindung gab es nicht. Eine Alternative wäre da Uber gewesen. Bequem per App ließe sich da eine Fahrt buchen. In 18 deutschen Städten ginge dies bereits, bald also auch in Magdeburg?