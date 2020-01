Fette Beute für Diebe in Magdeburg: Sie stahlen einen BMW und einen neuen Audi Q5.

Magdeburg l Der weiße Audi Q5 war noch ganz neu, Baujahr 2019. Jetzt ist er weg.

In der Nacht zum 13. Januar 2020 waren Diebe in Magdeburg aktiv und haben sowohl den Audi im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West in der Vogelsiedlung gestohlen als auch einen BMW (Baujahr 2015) in Magdeburg-Ottersleben. Der erste Diebstahl wurde laut Polizei am Montag gegen 6.30 Uhr bemerkt.

Beide Autos standen ordnungsgemäß verschlossen im Bereich der jeweiligen Halteranschriften.